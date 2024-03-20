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Опасность застоя: 5 привычек, увеличивающих риск деменции у пожилых

Ученые озвучили привычки, приводящие к деменции

1:38
Наука

Деменция продолжает оставаться одним из самых распространенных возрастных когнитивных расстройств среди пожилых людей. Это проявляется в ухудшении памяти, мышления, ориентации в пространстве и времени, а также потере способности к самообслуживанию.

Ученые озвучили привычки, приводящие к деменции
Фото: www.darpa.mil by Massachusetts General Hospital и Draper Labs is licensed under может распространяться или копироваться

Недавнее исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило список привычек, которые увеличивают риски подобных патологий.

Одной из основных ошибок, совершаемых многими пожилыми людьми и наиболее опасной для их психологического состояния и умственных способностей, является недостаток физической активности.

Регулярные занятия спортом, активные движения любого рода, такие как прогулки с внуками, работа на даче, скандинавская ходьба и другие, способствуют улучшению кровообращения.

Это, в свою очередь, способствует активации питания мозга кислородом и питательными веществами, что является непосредственной поддержкой организма и помогает предотвратить развитие деменции.

Другим важным фактором сохранения здоровья и ментальной свежести является сбалансированное питание с достаточным количеством фруктов, овощей и здоровых жиров.

Стресс, депрессивное настроение и недостаток сна могут привести к ухудшению работы мозга, поэтому важно научиться контролировать негативные эмоции и находить время для расслабления и отдыха.

Курение и употребление алкоголя неизбежно негативно сказываются на когнитивном здоровье, как подтверждают результаты многих исследований.

И, наконец, социальная изоляция и недостаток стимуляции умственной деятельности способствуют развитию возрастных заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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