Опасность застоя: 5 привычек, увеличивающих риск деменции у пожилых

Деменция продолжает оставаться одним из самых распространенных возрастных когнитивных расстройств среди пожилых людей. Это проявляется в ухудшении памяти, мышления, ориентации в пространстве и времени, а также потере способности к самообслуживанию.
Недавнее исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило список привычек, которые увеличивают риски подобных патологий.
Одной из основных ошибок, совершаемых многими пожилыми людьми и наиболее опасной для их психологического состояния и умственных способностей, является недостаток физической активности.
Регулярные занятия спортом, активные движения любого рода, такие как прогулки с внуками, работа на даче, скандинавская ходьба и другие, способствуют улучшению кровообращения.
Это, в свою очередь, способствует активации питания мозга кислородом и питательными веществами, что является непосредственной поддержкой организма и помогает предотвратить развитие деменции.
Другим важным фактором сохранения здоровья и ментальной свежести является сбалансированное питание с достаточным количеством фруктов, овощей и здоровых жиров.
Стресс, депрессивное настроение и недостаток сна могут привести к ухудшению работы мозга, поэтому важно научиться контролировать негативные эмоции и находить время для расслабления и отдыха.
Курение и употребление алкоголя неизбежно негативно сказываются на когнитивном здоровье, как подтверждают результаты многих исследований.
И, наконец, социальная изоляция и недостаток стимуляции умственной деятельности способствуют развитию возрастных заболеваний.
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