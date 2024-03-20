Камни, инфекции, угрозы: что на самом деле могут уничтожить ваши почки

Врачи назвали продукты, которые пагубно влияют на почки

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Основные функции почек и их воздействие на организм были обсуждены в программе "Жить здорово!" с участием теледокторов Елены Малышевой и Германа Гандельмана.

Фото: Pexels by Tim Samuel is licensed under CC0

Одной из ключевых функций почек является фильтрация крови для очищения организма от вредных веществ. В течение суток почки фильтруют около 200 литров крови, удаляя из неё вредные компоненты. Кроме того, почки поддерживают нормальное кровяное давление и участвуют в процессе образования крови в костном мозге.

Вопреки распространенному мнению, основной угрозой для здоровья почек не является холод. Почки находятся глубоко в теле, за кишечником, и застудить их сложно.

Однако основной опасностью являются заболевания, поражающие сосуды почек, такие как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, алкоголизм и ожирение, которые могут привести к образованию почечных бляшек.

Врачи настоятельно советуют лечить эти заболевания в первую очередь, поскольку сужение почечной артерии может привести к повышению давления и даже к смерти почки. Контроль давления играет важную роль в поддержании здоровья почек.

Также опасны для почек продукты, способствующие образованию камней и нарушающие отток мочи. Щавель и зелень, содержащие щавелевую кислоту, могут быть вредными, так же как и мясо, богатое пуринами, которые способствуют образованию уратных камней.

Избыток потребления молочных продуктов также может привести к образованию оксалатных камней.

Обезвоживание оказывает также негативное воздействие на почки и может способствовать образованию камней в них. Инфекции, в частности, передаваемые через грызунов, также представляют угрозу, которую легко можно подхватить, например, убирая на даче и контактируя с мышиной экскрементами.