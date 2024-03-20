Исследование Марса раскрывает сенсационные подробности: вулканы, лед и возможная жизнь

На Марсе обнаружен гигантский вулкан

3:35 Your browser does not support the audio element. Наука

На 55-й Лунной и планетарной научной конференции, которая прошла в Вудлендсе, Техас, ученые представили новейшее открытие: они обнаружили огромный вулкан и предположительный слой замороженного льда в восточной части марсианской вулканической провинции Тарсис, расположенной недалеко от экватора планеты.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under public domain

Этот гигантский вулкан, который регулярно замечали на космических снимках Марса, начиная с 1971 года, когда зонд "Маринер-9" достиг планеты, был сильно разрушен и долгое время оставался скрытым в одном из самых узнаваемых регионов Марса. Он расположен на границе между запутанным лабиринтом Noctis Labyrinthus и величественными каньонами Valles Marineris.

Пока еще временно называемый "вулканом Ноктис", этот объект находится на координатах 7°35' южной широты и 93°55' западной долготы. Он достигает высоты 9022 метров и имеет диаметр 450 километров. Габариты вулкана и сложная история его изменений указывают на то, что он был активен в течение многих миллионов лет.

Возле его юго-восточной части обнаружены недавние тонкие вулканические отложения, под которыми, вероятно, остался замороженный лед.

Это открытие важно, потому что указывает на новое интересное место для изучения геологической истории Марса, поиска жизни и будущих миссий с участием роботов и людей.

"Мы изучали геологию этого региона, где в прошлом году были обнаружены остатки ледника, и обнаружили, что находимся внутри огромного и глубоко разрушенного вулкана," — сказал Паскаль Ли, главный автор исследования из Института SETI и Института Марса при Исследовательском центре Эймса НАСА.

Несколько признаков указывают на вулканическую природу хаоса слоистых гор и каньонов в этой части Лабиринта Ноктиса. Центральная область вершины имеет несколько выступов, образующих дугу и спускающихся вниз по склону. Внешние склоны простираются на 225 километров в разные стороны.

Остатки кальдеры, бывшего кратера вулкана, который когда-то был заполнен лавой, видны неподалеку от центра структуры. В окружающих областях можно наблюдать потоки лавы, пирокластические отложения и отложения гидратированных минералов.

"Марс характеризуется большим разнообразием гидратированных минералов в этой области, охватывающей длительный период его истории. Мы всегда предполагали, что эти минералы связаны с вулканической деятельностью. Поэтому нахождение здесь вулкана не удивительно," — пояснил Сураб Шубхам, соавтор исследования из Университета Мэриленда. "В каком-то смысле этот огромный вулкан является долгожданным свидетельством".

Помимо вулкана, исследование также сообщает об обнаружении большой области вулканических отложений площадью 5000 квадратных километров вокруг вулкана, представляющих собой множество низких, округлых и вытянутых холмов, похожих на "конусы без корней". Эти формации интерпретируются как следствие взрывных выбросов пара или образования холмов из-за выплывающих паров на поверхность воды или ледяной поверхности.

Год назад Ли, Шубхам и их коллега Джон В. Шатт обнаружили впечатляющие остатки ледника, или "реликтового ледника", через значительное эрозионное отверстие в этой же вулканической области, выявленные в виде светлых отложений сернокислой соли с характерными признаками ледника.