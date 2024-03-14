В Сбере рассказали, чего не хватает нейросетям для того, чтобы заменить журналистов

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Топ-менеджер Сбера Белевцев объяснил, почему нейросети не готовы заменить журналистов

1:36
Наука

Старший вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев подчеркнул, что на данный момент генеративные нейросети, такие как GigaChat, не могут полностью заменить журналистов.

Топ-менеджер Сбера Белевцев объяснил, почему нейросети не готовы заменить журналистов
Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Эксперт объяснил, что у таких искусственных интеллектуальных систем отсутствует абстрактное мышление и авторская позиция, что делает их непригодными для проведения глубоких и интересных интервью.

"Например, проводя интервью, журналист пытается докопаться до сути, понять человека, дать авторскую позицию, то, что ему реально важно. Искусственный интеллект пока еще такое интервью провести не может", — сказал Белевцев, которого цитирует Газета.Ru.

Белевцев признал, что генеративные сервисы, основанные на искусственном интеллекте, отлично справляются с задачами фактологии, обработкой и проверкой больших объемов информации. Однако они не могут проявить творческий подход, понять суть вопроса и выразить собственную точку зрения, которые являются важными аспектами в работе журналиста.

Белевцев указал, что именно такие навыки отличают талантливых журналистов и делают их незаменимыми в профессии.

Несмотря на это, Белевцев подчеркнул, что искусственный интеллект имеет свои преимущества. Он отметил, что ИИ способен эффективно выявлять фейковые изображения, что является важным аспектом в эпоху ложных новостей и манипуляций с общественным мнением.

Однако в целом, искусственный интеллект не может быть заменой для журналистов и может служить только вспомогательным инструментом для сотрудников СМИ, заключил представитель "Сбера".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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