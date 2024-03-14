Сейсмический апокалипсис: почему в ближайшие дни Земля будет дрожать до оснований?

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Сейсмолог Хугербитс предупреждает о надвигающемся мощнейшем землетрясении

2:03
Наука

Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс предупреждает о предстоящем уникальном событии в Солнечной системе, которое может привести к сильным сейсмическим активностям, сообщает портал Ammon News.

Сейсмолог Хугербитс предупреждает о надвигающемся мощнейшем землетрясении
Фото: Openverse by RNW.org is licensed under CC BY-ND 2.0

Хугербитс, известный своим предсказанием землетрясения на границе Турции и Сирии, объявил о приближающемся сближении планет, которое начнется с 13 марта и продлится до 17 марта. Он отмечает, что это событие включает в себя выравнивание Солнца, Юпитера и Урана, что происходит приблизительно раз в 14 лет. В этот раз к этому добавляются еще четыре дополнительных выравнивания, вызванные Меркурием и Венерой.

В своем заявлении, опубликованном на X, Хугербитс ссылается на Обзор геометрии Солнечной системы (SSGEOS), который предупреждает о возможной значительной сейсмической активности. Согласно SSGEOS, выдающееся выравнивание Солнца, Юпитера и Урана 13 марта совпадает с другими планетарными выравниваниями, включая Меркурий, Венеру и Луну.

Эта совокупность может создать условия для мощных землетрясений с магнитудой до 8 баллов.

Ученый также подчеркивает опасные временные отрезки, особенно с 15 по 16 марта, когда может произойти крупное или сильное сейсмическое событие. Он призывает к осторожности и призывает оставаться начеку. В худшем случае мощность сейсмической активности может превысить 8 баллов по шкале Рихтера, в зависимости от состояния земной коры и уровня стресса.

Это предупреждение вызывает серьезные обсуждения среди специалистов по сейсмологии и астрономии. Хотя не все согласны с оценками Хугербитса, многие призывают к бдительности и осторожности в указанные периоды, особенно в регионах, где землетрясения могут быть особенно разрушительными.

Ситуация остается под постоянным наблюдением, а жители зоны риска призываются следовать рекомендациям экспертов и готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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