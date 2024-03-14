Мошенники стремятся украсть номер телефона для взлома онлайн-банка

Аферисты пытаются завладеть номером мобильного телефона, чтобы взломать интернет-банк.
Злоумышленники могут попытаться получить доступ к мобильному номеру жертвы, изменяя SIM-карту на своем устройстве с eSIM с помощью процедуры замены или восстановления.
Злоумышленники создают запрос на перенос номера с физической SIM-карты на eSIM через сайт или приложение оператора для получения QR-кода или кода активации адреса SM-DP+.
С осени 2023 года аналитики компании F. A.C.C.T. зафиксировали более ста попыток входа в личные кабинеты клиентов в онлайн-сервисах только у одной финансовой организации.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.