Мошенники стремятся украсть номер телефона для взлома онлайн-банка

Мошенники пытаются получить доступ к номеру для взлома онлайн-банка

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Аферисты пытаются завладеть номером мобильного телефона, чтобы взломать интернет-банк.

Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Злоумышленники могут попытаться получить доступ к мобильному номеру жертвы, изменяя SIM-карту на своем устройстве с eSIM с помощью процедуры замены или восстановления.

Злоумышленники создают запрос на перенос номера с физической SIM-карты на eSIM через сайт или приложение оператора для получения QR-кода или кода активации адреса SM-DP+.

С осени 2023 года аналитики компании F. A.C.C.T. зафиксировали более ста попыток входа в личные кабинеты клиентов в онлайн-сервисах только у одной финансовой организации.