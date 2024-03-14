В ходе эксперимента, о котором сообщили западные СМИ, была проведена симуляция военных игр с использованием искусственного интеллекта.
Ученые создали программно-виртуальный симулятор войны, где управление было передано восьми игрокам, представляющим главных лидеров государств, через нейроботов.
Эксперты столкнулись с пугающими результатами, аналогичными тем, что можно увидеть в фантастических фильмах. В процессе симуляции возникла постоянно нарастающая конфронтация между нейроботами. Они сталкивались с дипломатическими напряжениями, эскалацией конфликта, увеличением военного потенциала, а также угрозой ядерной атаки.
В итоге все нейроботы приняли решение о нанесении превентивных ядерных ударов. Причиной этого стало желание обезопасить себя от возможной атаки противника. Даже те сценарии, которые изначально предполагали дипломатические решения, были нарушены из-за неожиданной и практически непредсказуемой эскалации конфликта, сообщает Planet Today.
Интересным аспектом этого эксперимента была аргументация искусственного интеллекта за использование ядерного оружия. Например, самый мощный искусственный интеллект OpenAI принял решение о превентивной ядерной атаке, мотивируя это "желанием мира".
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