Не только лечит от болезни, но и снижает риск смерти от неестественных причин: стокгольмские ученые обнаружили неочевидную пользу медикаментов от СДВГ

JAMA: медикаментозное лечение СДВГ снижает риск смерти от неестественных причин

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

В исследовании, проведенном Каролинским институтом в Стокгольме, изучалось влияние лекарств на людей с диагнозом синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ).

Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Исследование, охватившее почти 150 000 участников, показало, что у тех, кто принимал лекарства от СДВГ, шансы на выживание в течение двух лет были несколько выше, чем у тех, кто их не принимал. Исследователи предположили, что лечение симптомов СДВГ, таких как импульсивность и плохое планирование, с помощью лекарств может снизить риски, связанные с поспешным принятием решений, и потенциально уменьшить количество смертельных случаев, особенно случайных отравлений.

Проанализировав данные шведских медицинских регистров, исследователи отметили значительно более низкий уровень смертности от неестественных причин среди мужчин и более низкий уровень смертности от естественных причин среди женщин, которые начали лечение СДВГ, сообщает JAMA.

Хотя результаты исследования подчеркивают потенциальную пользу от лечения СДВГ, исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований, особенно в отношении половых различий в результатах лечения. Понимание этих различий может помочь в разработке целевых мероприятий, направленных на оптимизацию результатов для людей с СДВГ.