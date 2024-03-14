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Наконец-то ученым удалось отловить ценный экземпляр: открытие новых особенностей молотоголовых акул меняет наше представление о развитии этих животных

Science Alert: молотоголовые акулы вынашивают плод подобно млекопитающим

2:03
Наука

Доступ к стадиям развития акул, особенно молотоголовых, — явление исключительно редкое, поскольку возможности наблюдения за ними в естественной среде обитания ограничены. Однако ученые совершили прорыв, получив эмбрион молотоголовой акулы, что обеспечило беспрецедентное представление о процессе беременности этого вида.

Science Alert: молотоголовые акулы вынашивают плод подобно млекопитающим
Фото: Openverse by suneko is licensed under CC BY-SA 2.0

В отличие от большинства видов акул, которые откладывают яйца, молотоголовые акулы вынашивают свое потомство внутри организма, что напоминает процесс беременности у млекопитающих, когда эмбрионы питаются через пуповину.

Чтобы получить эти редкие экземпляры, исследователи спасали эмбрионы от погибших взрослых самок акул. Используя эти эмбрионы, исследователи под руководством аспиранта Стивена Байрума тщательно задокументировали стадии развития, в общей сложности 177 эмбрионов головастой акулы. Это комплексное исследование позволило создать визуальную диаграмму роста, иллюстрирующую трансформацию от ранних эмбриональных стадий до отчетливой морфологии молотоголовых, сообщает Science Alert.

Характерная молотообразная голова является отличительной чертой молотоголовых акул, помогающая им быстро поворачиваться и захватывать добычу. Считается, что эволюция этой уникальной особенности способствует улучшению сенсорного восприятия: широко расставленные глаза расширяют поле зрения, а увеличенные носовые капсулы улучшают обонятельные способности. Кроме того, молотообразные головы оснащены электродетекторными органами, поддерживающими способность акул обнаруживать мельчайшие электрические сигналы, например, излучаемые добычей или магнитными полями Земли.

Сравнительный анализ развития эмбрионов молотоголовых с другими видами акул дает ценное представление об эволюционных механизмах, лежащих в основе формирования этой специализированной морфологии. Изучая эти процессы развития, исследователи смогут разгадать тайны того, как и почему молотоголовые развивают свою отличительную форму головы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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