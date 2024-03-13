Ловко адаптировались к городским условиям: бельгийские ученые обнаружили отличительную особенность городских мотыльков от их сельских собратьев

Бельгийские ученые обнаружили, что городские мотыльки "сократили" размер крыльев из-за светового загрязнения

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Эвертом Ван де Шутом и его коллегами из Католического университета Лувена, сфокусировалось на анализе воздействия искусственного света на морфологию и поведение мотыльков.

Фото: Openverse by Keith Roper is licensed under CC BY 2.0

Они выбрали в качестве объекта изучения веретенообразных горностаевых бабочек (Yponomeuta cagnagella), которые были выращены из личинок, собранных как в ярких городских условиях, так и в темных сельских местностях во Франции и Швейцарии.

По результатам эксперимента было обнаружено, что бабочки, выросшие в городских условиях, имели в среднем меньшие крылья по сравнению с бабочками из сельской местности. Это, предположительно, может быть результатом эволюционного процесса, направленного на ограничение притяжения света и снижение риска отвлечения и подверженности опасности хищников, обусловленной искусственным освещением, сообщает Planet Today.

Однако, более важным следствием этого является то, что бабочки с меньшими крыльями демонстрировали менее выраженную реакцию на свет в эксперименте с использованием световых ловушек. Это подтверждает предположение о том, что городские бабочки развили менее сильную реакцию на свет, чем их сельские сородичи.

Такие адаптации, хотя и могут снижать мобильность бабочек в поисках партнеров или пищи, могут также помочь им выживать в городской среде, уменьшая негативные влияния светового загрязнения. Однако, ученые предупреждают о необходимости учета других факторов, таких как фрагментация среды обитания и изменения в зрении, которые также могут влиять на поведение и адаптации насекомых в городских условиях.