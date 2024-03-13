Еще одна теория Дарвина успешно опровергнута: ученые обнаружили доказательства неправильности суждений Чарльза о том, что в животном мире самцы обычно крупнее самок

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Ученые США опровергли теорию Дарвина о размерах самцов и самок млекопитающих

1:47
Наука

Утверждение Чарльза Дарвина в книге "Происхождение человека" о том, что самцы обычно крупнее и сильнее самок, долгое время доминировало в дискуссиях о половом отборе у млекопитающих. Однако последние исследования ставят под сомнение эту общепринятую точку зрения.

Ученые США опровергли теорию Дарвина о размерах самцов и самок млекопитающих
Фото: Openverse by popofatticus is licensed under CC BY 2.0

Экологи из Принстонского университета провели всесторонний метаанализ более 400 видов млекопитающих и выяснили, что почти 39% этих видов демонстрируют половой мономорфизм, когда самцы и самки имеют одинаковые средние размеры тела. Этот вывод ставит под сомнение господствующее представление о половом диморфизме и подчеркивает необходимость более тонкого понимания различий в размерах между полами.

Исследование также подчеркивает влияние исторических предубеждений в исследованиях, особенно при выборе видов для изучения. Традиционно хорошо изученные отряды млекопитающих, такие как хищники, приматы и копытные, как правило, демонстрируют более распространенные половые различия в размерах, что приводит к чрезмерному акценту на идее о более крупных самцах. Однако анализ показывает, что это предубеждение может исказить наше представление о типичных характеристиках млекопитающих, сообщает Nature Communications.

Кроме того, исследование показало, что метод измерения может повлиять на результаты. При анализе длины тела вместо массы тела примерно половина изученных видов показала половой мономорфизм, что говорит о том, что-то, как ученые определяют "крупность", может повлиять на выводы о половом диморфизме.

Исследователи выступают за смещение акцента в сторону понимания эволюции самок, полагая, что большее внимание к женским чертам может привести к значительным открытиям в теории полового отбора

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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