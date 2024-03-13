Эти фрукты способны защитить вашу печень от повреждений при язвенном колите: ученые обнаружили необычную пользу яблок

IJMS: яблоки полезны в защите печени от повреждений при язвенном колите

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние научные исследования, опубликованные в International Journal of Molecular Science (IJMS), подчеркивают важность роли полифенолов, содержащихся в яблоках сорта Limoncella, в защите печени от повреждений, вызванных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

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В рамках исследования выяснилось, что до 35% пациентов, страдающих ВЗК, подвержены серьезным осложнениям, таким как повреждения печени, а также проблемы с суставами, кожей и глазами, включая язвенный колит и болезнь Крона.

Одной из предполагаемых причин этих осложнений является проникновение кишечных микробов в печень за счет его повышенной проницаемости. Новое исследование указывает на то, что экстракты полифенолов из яблок сорта Limoncella могут представлять эффективный метод лечения печени при ВЗК.

Эксперименты на мышах, страдающих язвенным колитом, подтвердили, что экстракт полифенолов значительно снижает уровень воспаления в толстой кишке, а также уменьшает проницаемость кишечника и смягчает повреждения печени.