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Иллюзия скорости или реальность: Бетельгейзе находится на грани раскрытия своего секрета

Кипящая поверхность гигантской звезды Бетельгейзе может создавать иллюзию

2:08
Наука

Новые наблюдения за звездой Бетельгейзе в созвездии Ориона раскрыли загадку ее необычно быстрого вращения. Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, предполагает, что это быстрое вращение может быть иллюзией, вызванной активной поверхностью звезды.

Кипящая поверхность гигантской звезды Бетельгейзе может создавать иллюзию
Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Команда из Института астрофизики Макса Планка под руководством Цзин-Зе Ма предположила, что бурлящая поверхность звезды может создавать впечатление быстрого вращения, даже при наблюдении с использованием передовых телескопов. Это недоразумение может привести к ошибочному заключению, что Бетельгейзе вращается на поразительной скорости, несоизмеримой с ее размером.

"Для большинства людей звезды просто яркие точки на небе. Наши исследования подчеркивают, что звезды, подобные Бетельгейзе, имеют активные поверхности, которые можно наблюдать в телескопы", — отметил Ма. "Мы рады тому, что наши модели могут предсказывать наблюдаемые явления и будут подтверждены в ближайшем будущем".

Бетельгейзе, красная сверхгигантская звезда, привлекла внимание не только своим необычным вращением, но и потому, что ее затемнение вызвало предположения об импендирующей взрыве.

"Большинство звезд — просто точки на небе. Бетельгейзе, однако, изучается внимательно благодаря своей яркости и близости. Ее активная поверхность придает ей уникальность, подобную сюжету научно-фантастического фильма", — сказала Сельма де Минка, соавтор исследования.

Своим размером Бетельгейзе превосходит Солнце в тысячу раз и считается одной из самых массивных звезд во Вселенной. Тем не менее, ожидается, что такие крупные звезды будут иметь невысокую скорость вращения из-за сохранения углового момента во время их эволюции.

Однако наблюдения с ALMA показали, что Бетельгейзе вращается намного быстрее, чем ожидалось, с скоростью около 11 200 миль в час.

Наблюдения с использованием радиоантенн ALMA также указывают на то, что различные области поверхности Бетельгейзе могут двигаться в разные направления, создавая впечатление быстрого вращения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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