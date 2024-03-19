Космический шок: ученые представляют новую теорию о нечастицах, которые могут изменить наше представление о Вселенной

JCAP: космическое пространство, вероятно, становится всё обширнее из-за нечастиц

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Космологи из Ариэльского университета в Израиле предложили, что ускоренное расширение Вселенной может быть вызвано необычной формой материи, которую они называют "нечастицами". Их исследование было опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Ученые признают, что Вселенная расширяется, но причина этого процесса остается загадкой. Долгое время теория тёмной энергии была популярным объяснением, утверждая, что она приводит к постоянному расширению пространства. Но последние астрономические наблюдения подвергли эту гипотезу сомнению, стимулируя учёных выдвигать новые идеи.

В новой статье исследователи предположили, что тёмная энергия может состоять из нечастиц, которые не соответствуют обычным физическим законам. Они обнаружили, что эта концепция лучше объясняет результаты наблюдений.

Идо Бен-Даян, ведущий автор исследования, пояснил: "В обычной физике мы говорим о полях, таких как электрическое поле, в которых частицы представляют собой возмущения. Например, фотоны — это частицы электрического поля. Однако у нечастиц нет чётко определенной массы и импульса. На макроскопическом уровне они ведут себя как жидкость из-за этой особенности. Их уравнение состояния, описывающее связь между давлением и плотностью энергии, зависит от температуры".

На данный момент эмпирических доказательств этой теории нет, но авторы верят, что в ближайшем будущем точность астрономических измерений увеличится, что позволит проверить, действительно ли существуют нечастицы.