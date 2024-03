Скрытая опасность: почему 85% сигналов тревоги в больницах игнорируются? Раскрываем правду

Постоянное отслеживание состояния критических пациентов в больницах требует комплексного оборудования, которое отправляет специальные сигналы в случае ухудшения показателей. Врачи должны немедленно реагировать на такие звуковые сигналы тревоги, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government