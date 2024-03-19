Скрытая опасность: почему 85% сигналов тревоги в больницах игнорируются? Раскрываем правду

Пациенты больниц нередко погибают из-за того, что персонал "не слышит" тревожных сигналов

Постоянное отслеживание состояния критических пациентов в больницах требует комплексного оборудования, которое отправляет специальные сигналы в случае ухудшения показателей. Врачи должны немедленно реагировать на такие звуковые сигналы тревоги, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government

Статистика показывает, что только в США за год произошло 566 случаев смерти из-за того, что медперсонал "не услышал" сигналы тревоги.

Это не просто халатность. Проблема кроется в том, что медицинский персонал, сменяющийся, сталкивается с огромным количеством тревожных сигналов, их число достигает тысячи. Со временем мозг привыкает к ним и перестает реагировать. Более того, лишь 15% этих сигналов требуют немедленного вмешательства, остальные чаще всего служат лишь предупреждением.

Научные исследования показывают, что проблема начинается с выбора ложных подходов при разработке медицинских стандартов. Использование однотипных и схожих звуков для всех видов медицинского оборудования вводит в заблуждение и затрудняет определение, какое именно устройство сигнализирует о проблеме.

Журнал Perioperative Care and Operating Room Management (PCORM) сообщает, что ученые давно ищут способы решения этой проблемы, и уже достигли первых успехов. Было обнаружено, что короткие высокочастотные звуковые сигналы мягко воспринимаются нервной системой, но в то же время эффективнее привлекают внимание персонала, чем громкие и монотонные звуки.