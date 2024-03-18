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Эволюционный переворот: как божьи коровки в Испании научились использовать токсичное оружие

Божьи коровки умеют использовать "украденные" у добычи токсины

2:30
Наука

Недавнее исследование обнаружило, что личинки Cryptolaemus montrouzieri, известные как мучные божьи коровки, умудряются заимствовать карминовую кислоту у инвазивного насекомого, перебравшегося в Испанию из Америки. Парадоксально, хотя эти два вида не имеют истории совместной эволюции, мучные божьи коровки все равно находят способ пользоваться этим химическим ресурсом.

Божьи коровки умеют использовать "украденные" у добычи токсины
Фото: Wikipedia by Gilles San Martin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Когда муравьи готовятся к нападению, молодые жуки напрягают мышцы и выбрасывают ярко-красную жидкость, содержащую карминовую кислоту. Это вещество, известное как гемолимфа, обладает токсичными свойствами, отталкивая муравьев и заставляя их отказаться от агрессии.

Поскольку множество растений и животных защищаются от хищников химическими веществами, некоторые хищники эволюционировали способы сопротивления этим токсинам или даже умудряются укрепить свою защиту, используя их в своих интересах.

Например, ядовитые древолазы накапливают токсичные алкалоиды, потребляя токсичных насекомых. Обычно такие адаптации характерны для видов, развивавшихся параллельно в течение длительного времени.

Однако многие животные сталкиваются с биохимической защитой, которую они никогда прежде не встречали. Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, указывает на то, что даже в новых условиях животные могут научиться адаптироваться к доступным им токсинам и использовать их в качестве защиты от более мощных врагов.

Энтомолог Анхель Плата, работающий в Валенсийском институте сельскохозяйственных исследований, заинтересовался химической защитой насекомого Dactylopius opuntiae, известного как кошенильный опунциевый клещ, во время своих экспедиций в горы, окружающие его город. Это насекомое живет и питается кактусом опунции, растением, происходящим из Америки, но распространившимся по всему миру и завоевавшим сельскую местность Средиземноморья, привезя с собой D. opuntiae.

Кошенильные насекомые известны своей способностью производить карминовую кислоту, которая отпугивает хищников в их естественной среде обитания, и в течение многих веков люди использовали ее для получения красного пищевого красителя. Плата, постоянно размышляющий о влиянии инородных насекомых на биологическое управление вредителями, задался вопросом, как это химическое оружие может быть эффективным против местных хищников.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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