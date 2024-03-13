Учёные просветили скрипку Паганини рентгеном, чтобы раскрыть секрет её звучания

Любимую скрипку Паганини просветили рентгеном на синхротроне

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Европейского центра синхротронного излучения в Гренобле (ESRF) подвергли рентгеновской микротомографии скрипку Никколо Паганини, передаёт AFP.

Фото: ESFR is licensed under CC0

Этот инструмент был любимым у прославленного итальянского виртуоза. За мощный и сочный звук он называл скрипку Il Cannone ("пушка"). Её изготовил знаменитый мастер Джузеппе Гварнери в 1743 году.

После смерти Паганини скрипка стала собственностью его родного города. Сейчас она выставлена в музее, но в исключительных случаях её доверяют лучшим музыкантам мира, в том числе победителям международного конкурса скрипачей Премио Паганини в Генуе, для демонстрации их таланта.

На основе данных неразрушающего контроля в течение ближайших месяцев будет составлена 3D-модель скрипки с детализацией до микрона. Она поможет найти повреждения, которые, возможно, есть у уникального инструмента, для его реставрации, пояснил Поль Таффоро, один из специалистов ESRF, занятых в проекте.

"Это исключительный инструмент в плане звуковых качеств. И теперь, благодаря полученным данным, мы надеемся понять, почему", — добавил он.

В свою очередь, его коллега Луиджи Паолазини сообщил, что для перевозки из Генуи в Гренобль скрипка была застрахована на 30 миллионов евро.