После этой информации вы перестанете откладывать сон: ученые назвали опасность, которой подвергают себя "совы", в отличие от "жаворонков"

Шведские ученые обнаружили, что "совы" более склонны к развитию атеросклероза

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное шведскими учеными, пролило свет на важность времени, когда мы ложимся спать и встаем.

Фото: Openverse by adamdachis is licensed under CC BY 2.0

Известно, что оптимальной длительностью сна для взрослых считается 7-8 часов в сутки. Однако это лишь общее руководство, поскольку индивидуальные потребности в сне могут различаться в зависимости от многих факторов, включая возраст и физиологические особенности организма. Например, маленькие дети требуют значительно больше сна, чем взрослые, но с возрастом эта потребность постепенно сокращается, только чтобы снова увеличиться в преклонном возрасте. Важно отметить, что даже во взрослом возрасте могут возникать нарушения сна.

Группа исследователей из университета Гётеборга в Швеции организовала эксперимент, в котором участвовали 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет. Результаты показали, что люди, которые относятся к категории "сов" (те, кто предпочитает поздний подъем и ложится спать поздно), имели более высокую склонность к развитию атеросклероза, чем "жаворонки" (те, кто предпочитает ранний подъем и ложится спать рано).

Почему же так важно ложиться спать до полуночи? В первую половину ночи приходится фаза медленного сна, которая является временем восстановления организма и выработки гормонов. Затем наступает фаза быстрого сна, во время которой происходит психологическое и эмоциональное восстановление, сообщает Planet Today.

Позднее засыпание также связано с недосыпом, который может возникать из-за нехватки времени на сон из-за поздних подъемов. Кроме того, это может способствовать развитию вредных привычек, таких как перекусы ночью, употребление алкоголя и курение, что в свою очередь ухудшает качество сна и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.