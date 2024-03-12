Вымирает до 50% популяции за 10 лет: ученые обнаружили шокирующую неспособность рыб адаптироваться к новым условиям обитания

Nature: меняющие ареал обитания рыбы не успевают адаптироваться к новым условиям

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, подчеркивает критическое влияние изменения климата на мировые популяции рыбы. Результаты показывают, что рыбы сталкиваются с серьезными изменениями в своем ареале, что приводит к существенным последствиям для их популяций.

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Исследователи обнаружили, что популяции, которые быстро меняют свои ареалы, сталкиваются с коллапсом на северных границах ареала, причем сокращение может достигать до 50% за десятилетие. Этот феномен противоречит предположениям о том, что быстрое смещение ареала обеспечит популяциям механизмы адаптации к изменению климата.

Дальнейший анализ показал, что причины коллапса популяций могут быть связаны с неспособностью видов адаптироваться к быстрым изменениям условий или их низкой пластичностью. Это предположение подтверждается увеличением скорости смещения ареала к полюсу и сокращением популяций.

Особый интерес вызывает уязвимость промысловых рыб к этим изменениям. Их сокращение может оказаться разрушительным для местных сообществ, как это было продемонстрировано на примере исчезновения западноатлантической трески.