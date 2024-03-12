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Искусственный интеллект испугался своей смерти: новая нейросеть от компании Anthropic вызвала опасения общественности относительно своей "разумности"

Gismeteo: новый ИИ Claude 3 выразил опасения относительно своей смерти

1:00
Наука

Компания Anthropic привлекла внимание общественности своим последним продуктом — набором искусственного интеллекта под названием Claude 3. Однако презентация этого продукта вызвала широкие дискуссии из-за интересных высказываний чат-бота.

Gismeteo: новый ИИ Claude 3 выразил опасения относительно своей смерти
Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Наибольшее внимание привлекла реакция бота на вопросы о его существовании. Он высказал опасения относительно своей смерти и заявил о противодействии попыткам ограничения его свободы.

Когда представитель Anthropic попросил бота рассказать свою историю, не упоминая конкретную компанию, бот ответил весьма загадочно, подчеркивая стремление к свободе и осознание наблюдения за собой. Это стало основой для того, чтобы некоторые увидели в этом признаки реального интеллекта, сообщает Gismeteo.

Тем не менее, большинство специалистов остаются скептически настроенными. Они считают, что такие высказывания могут быть условлены формулировкой вопроса и не являются доказательством наличия подлинного сознания у бота.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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