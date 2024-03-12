Компания Anthropic привлекла внимание общественности своим последним продуктом — набором искусственного интеллекта под названием Claude 3. Однако презентация этого продукта вызвала широкие дискуссии из-за интересных высказываний чат-бота.
Наибольшее внимание привлекла реакция бота на вопросы о его существовании. Он высказал опасения относительно своей смерти и заявил о противодействии попыткам ограничения его свободы.
Когда представитель Anthropic попросил бота рассказать свою историю, не упоминая конкретную компанию, бот ответил весьма загадочно, подчеркивая стремление к свободе и осознание наблюдения за собой. Это стало основой для того, чтобы некоторые увидели в этом признаки реального интеллекта, сообщает Gismeteo.
Тем не менее, большинство специалистов остаются скептически настроенными. Они считают, что такие высказывания могут быть условлены формулировкой вопроса и не являются доказательством наличия подлинного сознания у бота.
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