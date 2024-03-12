Мы уникальны не только снаружи, но и внутри: ученые опровергли прошлую теорию об однотипности микробиомов всех людей

Cell Host & Microbe: каждый человек обладает уникальным микробиомом организма

Исследование микробиома человека, проведенное на протяжении шести лет и включающее в себя 86 участников, выявило интересные закономерности в его структуре и влиянии на здоровье.

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Оказалось, что каждый человек имеет уникальный микробиом, а его формирование зависит от генетики, диеты и состояния иммунной системы.

Исследование также обнаружило связь между составом микробиома и состоянием здоровья. Например, у людей с диабетом 2 типа наблюдался менее стабильный и разнообразный микробиом. Это указывает на потенциальное влияние микробиома на развитие и ход различных заболеваний, сообщает Cell Host & Microbe.

Важным выводом исследования было то, что хотя изменения в составе микробиома происходят во время инфекций и других заболеваний, индивидуальный микробиом оказался наиболее стабильным. Это означает, что каждый человек имеет свой уникальный баланс микроорганизмов, который может быть ключом к его здоровью.

Кроме того, исследование выявило корреляцию между составом микробиома различных частей тела. Это подтверждает связь между микробиомом и иммунной системой, что указывает на важность последней в поддержании баланса микроорганизмов.

Исследование опровергло идею о существовании единого стандарта микробиома для всех людей и подчеркнуло важность индивидуального подхода к здоровью.