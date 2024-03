Мы уникальны не только снаружи, но и внутри: ученые опровергли прошлую теорию об однотипности микробиомов всех людей

Исследование микробиома человека, проведенное на протяжении шести лет и включающее в себя 86 участников, выявило интересные закономерности в его структуре и влиянии на здоровье.

Фото: Openverse by kaibara87 is licensed under CC BY 2.0