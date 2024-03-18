Открытие из Китая: как красота влияет на скандальные сплетни среди женщин

Психологии выяснили, что и как влияет на склонность женщин к сплетням

Психологи из Beijing Normal University представили на портале Evolutionary Psychological Science результаты своего исследования о влиянии физической привлекательности на склонность женщин к сплетням в условиях конкуренции.

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С опросом 190 женщин в возрасте от 23 до 35 лет исследователи выяснили, что женщины предпочитают обсуждать потенциальных конкуренток в кругу близких подруг. Кроме того, чем привлекательнее эти конкурентки, тем сильнее ревность у женщин и тем выше вероятность, что они начнут распространять негативные сплетни о них.

Наиболее интересным результатом оказалось, что женщины с низкой самооценкой проявляют большую склонность к сплетням, особенно если их конкурентки считаются красивыми. Это объясняется более высоким уровнем ревности у таких женщин, которые в свою очередь активнее делятся негативной информацией о своих соперницах.

В общем, исследование показало, что ревность и самооценка играют ключевую роль в формировании склонности к сплетням у женщин, особенно если речь идет о привлекательных соперницах. Эти результаты могут быть полезны для понимания социальной динамики и межличностных отношений среди женщин.