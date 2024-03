Новая таблетка для похудения: уникальная формула NN обещает удивительные результаты

Первые результаты небольшого исследования, представленные датским фармацевтическим гигантом Novo Nordisk (NN) о его новой экспериментальной таблетке для похудения, показывают потенциальное увеличение эффективности в два раза по сравнению с аналогами Ozempic и Wegovy, информирует издание The Local.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.