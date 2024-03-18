Отличный сон без усилий: как растительный белок изменил жизни 98 000 людей

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Harvard T.H. Chan School of Public Health и опубликованному в European Journal of Clinical Nutrition, увеличенное потребление растительного белка в рационе может способствовать улучшению качества сна.
Для оценки влияния общего потребления белка и его источников на качество сна исследователи проанализировали данные из трех проспективных когортных исследований, в которых участвовали медицинские работники из США. Анализ включал данные о пищевом потреблении и качестве сна более чем у 98 000 участников.
Результаты показали, что участники, потребляющие наибольшее количество растительного белка, как правило, имели лучшее качество сна. Эта связь оставалась значимой даже после учета других факторов, включая ИМТ, физическую активность и употребление алкоголя.
Однако ученые не обнаружили никакой связи между общим потреблением белка и качеством сна. При этом употребление животного белка, включая обработанное красное мясо и жирную птицу, ассоциировалось с ухудшением качества сна, в то время как потребление рыбы не оказывало такого влияния.
В заключение, исследователи отмечают, что растительные источники белка, такие как бобы, орехи и семена, могут быть полезны для улучшения качества сна благодаря их содержанию углеводов и клетчатки. В то время как употребление обработанного красного мяса и жирной птицы может негативно сказаться на сне.
Эти результаты подчеркивают важность сбалансированного питания, включающего растительные источники белка, для поддержания здорового сна и общего благополучия.
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