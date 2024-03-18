Загадочная Церковь Дьявола: как акустика пещеры влияет на потусторонний опыт

De Gruyter: учёные раскрыли тайну пещеры "Церковь Дьявола"

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах Пирункиркко, известной как "Церковь Дьявола", скрыты древние ритуалы, звучащие в таинственном эхе. Это место в Финляндии, привлекающее практикующих шаманизм, считается святилищем, где открываются голоса потустороннего мира.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Хельсинки, включившие группу спелеологов и акустиков, стремятся раскрыть загадки этого места через призму звуковой архитектуры. Оказалось, что особенности звуков в пещере могут играть важную роль в формировании ритуального опыта.

С использованием современных методов анализа звука исследователи обнаружили, что задняя часть пещеры создает уникальное явление резонанса. Стоячая волна между стенами создает чистый звук с частотой 219–232 Гц, который продолжает звучать даже после окончания вокализаций на этой же частоте.

Это подтверждает предположение о влиянии акустической обстановки пещеры на проводимые в ней ритуалы.

Однако местный фольклор и шаманы, опрошенные в ходе исследования, не упоминают об этом явлении. Они говорят о "духе пещеры", "особой энергии" или "новых горизонтах", открываемых во время ритуалов. Это указывает на то, что культурные факторы могут влиять на восприятие звуковых явлений и интерпретацию ритуального опыта.

Это открытие подчеркивает необходимость дальнейших исследований в области связи между акустикой, ритуалами и культурными практиками. Такие исследования могут не только расширить наше понимание древних обычаев, но и помочь разобраться в том, как человек взаимодействует со своим окружением в контексте духовного опыта.