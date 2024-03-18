Открытие, которое заставит вас пересмотреть все: Земля и Марс тайно управляют климатом нашей планеты каждые 2,4 миллиона лет

Каждые 2,4 миллиона лет Марс меняет глубоководные океанские течения на Земле

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавний анализ глубоководных геологических данных показывает, что взаимодействие между Землей и Марсом вызывает периодические изменения океанических течений, повторяющиеся каждые 2,4 миллиона лет. Это открытие сулит ученым лучшее понимание и прогнозирование будущего климата нашей планеты. Исследование описано в Nature Communications.

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"Мы были удивлены, обнаружив эти циклы в наших данных о глубоководных осадочных породах", — говорит Адриана Дуткевич из Сиднейского университета. "Единственное объяснение — это взаимосвязь циклов между Марсом и Землей, движущимися вокруг Солнца".

В последнее время ученые начали выявлять так называемый астрономический "большой цикл", который возник 2,4 миллиона лет назад из-за выравнивания орбит Земли и Марса.

Прямых доказательств этого взаимодействия в геологической истории Земли немного, но то, что было обнаружено, намекает на то, что высокий уровень солнечной радиации и теплый климат могут быть связаны с пиками этого цикла. Это не связано с антропогенными изменениями климата, которые происходят в настоящее время.

Мы знаем, что другие планеты могут воздействовать на орбиту Земли вокруг Солнца, придавая ей более овальную форму в циклах, называемых циклами Миланковича. Эти циклы совпадают с глобальными изменениями климата, но происходят значительно чаще и создаются главным образом под влиянием Юпитера и Сатурна, более массивных планет по сравнению с Марсом.

"Гравитационные поля планет Солнечной системы взаимодействуют друг с другом, вызывая резонанс, который меняет эксцентриситет их орбит", — поясняет геофизик Дитмар Мюллер из Сиднейского университета.

Циклы Миланковича были подтверждены в 1976 году, когда ученые обнаружили их в отложениях на дне океана.