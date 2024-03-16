Убийца раковых клеток или их защитник? Тайный риск от олеиновой кислоты раскрыт

Олеиновая кислота, основной компонент оливкового масла, десятилетиями считалась благоприятным веществом для здоровья, ведь её свойства способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов.
Недавние исследования однако выявили темную сторону этого соединения.
Ученые из Гарвардского университета, опубликовавшие свои результаты в The Harvard Gazette, обнаружили двойственные свойства олеиновой кислоты.
Хотя она благоприятно воздействует на здоровые клетки, в случае развития онкологических процессов злокачественные клетки также используют её в своих интересах, образуя защитный барьер, который способствует активному метастазированию опухоли.
Новое исследование наглядно демонстрирует, как раковые клетки аккумулируют олеиновую кислоту, увеличивая свою устойчивость к атакам свободных радикалов. Это означает, что потребление оливкового масла в больших количествах может способствовать выживанию раковых клеток.
Хотя исследования находятся на ранней стадии, ученые проявляют осторожность в оценке первых результатов.
Кроме того, китайские исследователи обнаружили несколько других потенциальных факторов риска онкологии. Установлено, что повышенный риск развития раковых заболеваний связан с наличием у пациентов таких состояний, как диабет, гипертония и избыточный вес.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.