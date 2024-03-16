Убийца раковых клеток или их защитник? Тайный риск от олеиновой кислоты раскрыт

Ученые рассказали о смертельном риске употребления оливкового масла

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Олеиновая кислота, основной компонент оливкового масла, десятилетиями считалась благоприятным веществом для здоровья, ведь её свойства способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Недавние исследования однако выявили темную сторону этого соединения.

Ученые из Гарвардского университета, опубликовавшие свои результаты в The Harvard Gazette, обнаружили двойственные свойства олеиновой кислоты.

Хотя она благоприятно воздействует на здоровые клетки, в случае развития онкологических процессов злокачественные клетки также используют её в своих интересах, образуя защитный барьер, который способствует активному метастазированию опухоли.

Новое исследование наглядно демонстрирует, как раковые клетки аккумулируют олеиновую кислоту, увеличивая свою устойчивость к атакам свободных радикалов. Это означает, что потребление оливкового масла в больших количествах может способствовать выживанию раковых клеток.

Хотя исследования находятся на ранней стадии, ученые проявляют осторожность в оценке первых результатов.

Кроме того, китайские исследователи обнаружили несколько других потенциальных факторов риска онкологии. Установлено, что повышенный риск развития раковых заболеваний связан с наличием у пациентов таких состояний, как диабет, гипертония и избыточный вес.