Космологический кризис доказан: учёные неправильно представляли себе устройство Вселенной

"Джеймс Уэбб" доказал космологический кризис

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"Джеймс Уэбб" доказал так называемый космологический кризис — расхождение в скорости расширения ранней и современной Вселенной, сообщили в пресс-службе орбитального телескопа.

Фото: ESA

Космологический кризис в мировой науке разбушевался лет семь назад, когда была замечена разница скорости расширения пространства, измеренной телескопом "Планк" при наблюдении за микроволновым "эхом" Большого Взрыва и вспышками сверхновых в соседних галактиках при помощи обсерватории "Хаббл". Оказалось, что галактики, разделённые расстоянием около трёх миллионов световых лет, разлетаются со скоростью около 73 км/с, а должны бы, если ориентироваться на реликтовое излучение, не быстрее 67,9 км/с.

Открытие рушило устоявшиеся теоретические модели, описывающие наш мир, поэтому его объяснили погрешностью измерений. Наблюдения за тысячами звёзд-цефеид в соседних галактиках через "Джеймс Уэбб" позволили повысить точность в 2,5 раза до отметки в одну случайную ошибку на примерно четыре квадриллиона попыток. И — подтвердили результаты, полученные при помощи "Хаббла".

"Мы изучили весь набор объектов, который был изучен при помощи "Хаббла", и теперь мы можем с большой степенью уверенности исключить то, что расхождения в скорости расширения Вселенной могли быть порождены ошибками при проведении наблюдений. Остаётся самый захватывающий вариант — мы неправильно понимаем то, как устроена Вселенная", — признал профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе, нобелевский лауреат Адам Рисс.

Разгадка кроется, вероятно, в промежуточных этапах развития Вселенной, в которые учёные надеются заглянуть благодаря орбитальной обсерватории Euclid и космического телескопа WFIRST, которые будут запущены в околоземное пространство в ближайшие годы.