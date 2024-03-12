В Нюрнберге археологи откопали тысячи скелетов в одном месте. Все они жертвы чумы XVI века

В Германии нашли захоронение с жертвами чумы

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нюрнберге археологи раскопали захоронение с жертвами чумы. Количество скелетов в захоронении превышает 1,5 тысячи. В восьми огромных ямах найдены останки мужчин, женщин и детей. Специалисты уже назвали данное захоронение самым крупной чумной могилой в Европе.

Фото: journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сообщается, что среди останков жертв эпидемии археологи нашли обломки керамики и монеты. Полные результаты раскопок опубликованы на сайте In Terra Verita. Учёным уже удалось установить, когда были захоронены все эти люди. Судя по радиоуглеродному исследованию — это было в период с 1622 по 1634 год.

История, также подтверждает анализы учёных. В Германии, как раз в вышеуказанный период был разгар чумной эпидемии. В частности, в самом Нюрнберге первые вспышки фиксировались раньше — с 1533 года. Только в этом немецком городе жертвами чумы стали около 30 тысяч человек.