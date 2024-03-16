Прорыв в онкологии: пальмовое масло подпитывает метастазы рака, говорят исследователи

Ученые нашли связь между пальмовым маслом и раковыми метастазами

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили, что пальмовое масло влияет на генетическую структуру раковых клеток, способствуя их распространению и образованию метастаз. Команда ученых из Испании и США выяснила, что риск метастазирования при раке повышается из-за воздействия пальмового масла.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно их исследованию, особую угрозу представляют жиры, содержащиеся в этом продукте.

Статья в журнале Nature указывает, что жирные кислоты играют ключевую роль в развитии клеточных мембран, включая мембраны раковых клеток. Это делает пальмовое масло фактором риска для метастазирования, так как оно служит материалом для их роста.

Исследование также подчеркивает, что пальмовое масло не влияет на формирование первичных опухолей. Однако, в случае рака, даже после прекращения потребления пальмового масла, продолжение роста метастаз не останавливается.

Это явление связывают с эпигенетическими изменениями, которые обеспечивают возможность метастатическим клеткам создавать своеобразную сеть вокруг опухоли, улучшая их способность к взаимодействию и распространению в близлежащих тканях.