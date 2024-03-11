Почему древние египтяне жили дольше?: мумии открывают секреты здоровья и медицины

Ученые выяснили, от каких болезней страдали древние египтяне

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Вера древних египтян в загробную жизнь привела к практике мумификации их тел с использованием бинтов, масла и соли. Этот метод позволил сохранить мумии на тысячелетия, предоставляя современным ученым уникальную возможность изучить детали быта Древнего Египта.

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Древние египтяне сталкивались с множеством заболеваний. Нехватка кальция в рационе вызывала зубную боль у многих, а ограниченные медицинские знания не всегда позволяли справиться с болезнями.

Тяжелая физическая работа вредила костям и суставам, а недостаточное питание приводило к дефициту витаминов и минералов, портя состояние кожи и вызывая утомляемость. Исследования мумий раскрывают удивительные данные о состоянии здоровья древних жителей Египта, включая распространенные в ту эпоху заболевания.

Малярия, например, передаваемая через комариные укусы и вызванная Plasmodium falciparum, была обнаружена у четырех из шестнадцати исследованных мумий, в том числе у фараона Тутанхамона, который был инфицирован двумя штаммами этого заболевания.

Такие находки расширяют наше понимание жизни древних египтян, в том числе их способов борьбы с болезнями и условиями, способствующими их возникновению.