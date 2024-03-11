На юге Германии в городе Нюрнберг археологи обнаружили восемь ям, которые оказались чумными могилами, содержащими останки более 1000 человек.
Раскопки были проведены в ямах, заполненных скелетами взрослых, детей и младенцев, принадлежавших периоду от конца 15 до начала 17 века. В двух из трех раскопанных ям также были обнаружены керамические черепки и серебряные монеты, датирующиеся временем вспышек чумы между 1622 и 1634 годами.
Эта находка подчеркивает масштаб чумы, которая охватила Нюрнберг в период с 1533 по 1634 годы и унесла жизни около 30 000 человек. Останки были похоронены в братских могилах вне городских кладбищ, что свидетельствует о нехватке времени и ресурсов для традиционных похоронных обрядов, сообщает In Terra Veritas.
Необычные методы захоронения, обнаруженные в результате раскопок, включают сидячие положения тел, лица, обращенные в разные стороны, и скелеты, сложенные друг на друга, чтобы заполнить каждый кусочек доступного пространства.
Остатки многих тел окрасились в зеленый цвет из-за близости металлообрабатывающих заводов, что является свидетельством промышленного развития региона в последующие столетия.
Хотя полностью раскопаны только три из восьми ям, извлечено уже до 1000 тел, с ожиданиями превышения этого числа до 1500 в ближайшие недели, поскольку раскопки продолжаются.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.