Более 1000 тел: в немецком Нюрнберге археологи обнаружили братскую могилу гигантских размеров, которая свидетельствует о масштабах эпидемии чумы

В Германии археологи обнаружили крупную чумную братскую могилу

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

На юге Германии в городе Нюрнберг археологи обнаружили восемь ям, которые оказались чумными могилами, содержащими останки более 1000 человек.

Фото: Openverse by Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области is licensed under CC BY-SA 3.0

Раскопки были проведены в ямах, заполненных скелетами взрослых, детей и младенцев, принадлежавших периоду от конца 15 до начала 17 века. В двух из трех раскопанных ям также были обнаружены керамические черепки и серебряные монеты, датирующиеся временем вспышек чумы между 1622 и 1634 годами.

Эта находка подчеркивает масштаб чумы, которая охватила Нюрнберг в период с 1533 по 1634 годы и унесла жизни около 30 000 человек. Останки были похоронены в братских могилах вне городских кладбищ, что свидетельствует о нехватке времени и ресурсов для традиционных похоронных обрядов, сообщает In Terra Veritas.

Необычные методы захоронения, обнаруженные в результате раскопок, включают сидячие положения тел, лица, обращенные в разные стороны, и скелеты, сложенные друг на друга, чтобы заполнить каждый кусочек доступного пространства.

Остатки многих тел окрасились в зеленый цвет из-за близости металлообрабатывающих заводов, что является свидетельством промышленного развития региона в последующие столетия.

Хотя полностью раскопаны только три из восьми ям, извлечено уже до 1000 тел, с ожиданиями превышения этого числа до 1500 в ближайшие недели, поскольку раскопки продолжаются.