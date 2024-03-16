Уникальное открытие: морские звезды Дальнего Востока — новое оружие против рака молочной железы

Изучение морских звезд, обитающих в холодных водах Дальнего Востока, привело к важному открытию. Оказалось, что они содержат соединения, эффективные в борьбе с ростом и развитием злокачественных опухолей молочной железы.
Как сообщает ТАСС, ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН выявили уникальные вещества в экстракте слизневой морской звезды Дальнего Востока.
Эти вещества проявили высокую эффективность в борьбе с воспалительными заболеваниями, что, в свою очередь, может привести к замедлению роста опухолей, особенно в молочной железе. Лабораторные исследования показали, что экстракт из морской звезды эффективно подавляет рост и развитие клеток рака молочной железы.
Пока что имеются только предварительные данные, и ученые продолжают глубоко изучать их, чтобы получить более полную информацию и адаптировать результаты исследования для практического применения в онкологической терапии.
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