Уникальное открытие: морские звезды Дальнего Востока — новое оружие против рака молочной железы

В морских звездах выявили соединения против опухолей

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Изучение морских звезд, обитающих в холодных водах Дальнего Востока, привело к важному открытию. Оказалось, что они содержат соединения, эффективные в борьбе с ростом и развитием злокачественных опухолей молочной железы.

Фото: Wikipedia by Peter Kaminski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Как сообщает ТАСС, ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН выявили уникальные вещества в экстракте слизневой морской звезды Дальнего Востока.

Эти вещества проявили высокую эффективность в борьбе с воспалительными заболеваниями, что, в свою очередь, может привести к замедлению роста опухолей, особенно в молочной железе. Лабораторные исследования показали, что экстракт из морской звезды эффективно подавляет рост и развитие клеток рака молочной железы.

Пока что имеются только предварительные данные, и ученые продолжают глубоко изучать их, чтобы получить более полную информацию и адаптировать результаты исследования для практического применения в онкологической терапии.