Киви против тромбоза: новое исследование раскрывает удивительные способности этого фрукта

Исследование показало, что киви может бороться с тромбозом

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Тромбоз, серьезное заболевание с потенциально опасными последствиями, может быть предотвращен с помощью не только медицинских препаратов, но и правильного питания.

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Эксперты советуют включать киви в рацион, так как этот фрукт препятствует склеиванию тромбоцитов и способствует разжижению крови, согласно исследованию, проведенному учеными из университета Осло.

Рекомендуется употреблять 2-3 киви в день в течение примерно месяца, что снизит риск тромбоза на 20-28%. Также отмечается уменьшение уровня вредных веществ в крови на 15%. Таким образом, киви может стать альтернативой аспирину.

Однако перед внесением таких изменений в диету важно проконсультироваться с врачом из-за возможных побочных эффектов, особенно у аллергиков и людей с заболеваниями желудка или почек, а также у тех, кто страдает гастритом, диареей или имеет проблемы с зубной эмалью.

Помимо профилактики тромбоза, киви также благоприятно воздействует на сердце и сосуды, улучшает состояние кожи и способствует здоровому пищеварению, особенно при низкой кислотности желудка за счет содержания пищевых кислот и антиоксидантов.