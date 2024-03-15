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Прощай, облысение!: новое открытие в лечении восстанавливает волосы с невероятной эффективностью

Учёные нашли эффективную и безопасную методику лечения облысения

1:54
Наука

Алопеция, или облысение, не только влияет на физическое состояние человека, но также может серьезно подорвать его психологическое благополучие. Исследователи из Иранского Университета Медицинских Наук стремятся к разработке более эффективных и безопасных методов лечения этого состояния.

Учёные нашли эффективную и безопасную методику лечения облысения
Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно информации, опубликованной в журнале Journal of Cosmetic Dermatology, одним из таких методов является аутологичная трансплантация жира (AFG), представляющая собой перспективное направление в борьбе с алопецией. Цель проведенного обзора состояла в оценке роли инъекций аутологичной жировой ткани (AFG) в лечении рубцовой и нерубцовой алопеции.

Исследования показали, что аутологичная трансплантация жира может быть эффективной терапией как для первичной, так и для вторичной рубцовой алопеции. Кроме того, этот метод может быть полезен при рефрактерном плоском лишае, поскольку он стимулирует рост волос за счет индукции ангиогенеза. Не менее важно, что AFG также обещает в лечении нерубцовой алопеции, такой как андрогенная и очаговая.

Одним из главных преимуществ метода AFG является способность регенеративных клеток жирового происхождения, содержащихся в жировой ткани, вырабатывать факторы роста, способствующие восстановлению волос.

Кроме того, жировая ткань известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что помогает предотвратить дальнейшее повреждение волосяных фолликулов.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что аутологичная трансплантация жира представляет собой многообещающий метод контроля воспалительных процессов, улучшения признаков и симптомов алопеции, а также увеличения плотности и диаметра волос.

Эти результаты открывают новые перспективы в лечении данного состояния и могут значительно улучшить качество жизни пациентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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