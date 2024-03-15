Учёные раскрывают тайны подземных океанов: вода в земной коре — новый источник жизни?

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GRL: Земля скрывает в своей коре огромные запасы воды

1:51
Наука

Гидрогеологи из Университета Саскачевана представили значимые данные о глобальном объеме подземных вод, размещенных в земной коре. По их исследованию, примерно 43,9 миллиона кубических километров воды находятся в верхних слоях земной коры, предоставляя неоценимые ресурсы для нашего мира, как сообщает Geophysical Research Letters (GRL).

GRL: Земля скрывает в своей коре огромные запасы воды
Фото: Openverse by Alexandre Dulaunoy is licensed under CC BY-SA 2.0

Сравнительный анализ указывает на то, что эти объёмы подземных вод сравнимы с объёмами воды в ледниках и ледяных шапках на Земле. В то время как лед в Антарктиде содержит около 27 миллионов кубических километров воды, а в Гренландии — около 3 миллионов кубических километров, подземные воды превосходят их с общим объёмом, превышающим 43 миллиона кубических километров.

Исследователи также отмечают, что за пределами верхних 2 километров земной коры, под глубиной не менее 10 километров, находится значительный объём преимущественно солёных и непригодных для питья подземных вод.

Несмотря на то, что эти глубокие резервуары ещё не были полностью оценены в глобальном масштабе, новые исследования указывают на значительный потенциал этого ресурса.

Исследование также выявило, что глубинные подземные воды, находящиеся на глубине от 2 до 10 километров, имеют объём, сравнимый с объемом подземных вод в верхних 2 километрах земной коры. Это открывает новые перспективы для изучения и использования этого огромного резервуара воды.

Оценки гидрогеологов представляют важную базу для понимания глобальных геохимических циклов и ограничивают потенциал крупномасштабной изоляции отработанных жидкостей.

Это открытие подчеркивает важность бережного отношения к ресурсам воды и необходимость более глубокого исследования подземных водных систем для обеспечения нашей водной безопасности в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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