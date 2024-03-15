Как ваше тело решает, когда атаковать и когда ожидать: разгадка умений иммунной системы

Immunity: иммунные клетки выбирают способ уничтожения патогенов

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из University of Washington обнаружили, что иммунная система обладает поразительной способностью принимать решения о том, как наилучшим образом справиться с инфекциями. Их работа, опубликованная на портале Immunity, раскрывает новые аспекты того, как организм реагирует на разнообразные патогены.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Исследование выявило, что иммунная система может выбирать между несколькими стратегиями противодействия инфекциям: либо немедленно уничтожать патогены, либо готовиться к будущим нападениям. Этот выбор позволяет ей эффективно бороться с различными видами угроз.

Научные данные показывают, что иммунная система передает информацию о серьезности инфекции через количество и тип клеток-памяти, которые она формирует. Этот процесс зависит от решений лимфоцитов о том, сохранять ли потенциал памяти и самообновления в период борьбы с инфекцией.

С применением технологий транскриптомики с высоким временным разрешением и моделирования острой инфекции исследователи установили, что Т-клетки могут сохранять или терять потенциал памяти вскоре после контакта с патогеном. Однако после ликвидации инфекции Т-клетки способны восстановить потенциал памяти, если он был изначально утрачен.

Механизм этой гибкости заключается в стохастическом цис-эпигенетическом переключателе, который регулирует активность генов в ответ на стимуляцию. Этот механизм позволяет клеткам принимать гибкие решения в зависимости от вирулентности патогена и силы иммунного ответа.

Эти открытия имеют важное значение для понимания того, как наша иммунная система приспосабливается к различным угрозам. Гибкость и стохастичность клеточных решений, выявленные в данном исследовании, могут играть ключевую роль в оптимизации иммунных реакций на патогены.