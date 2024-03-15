Эксперимент шокирует: звери бегут от человеческой речи как от огня

Африканские звери боятся голоса человека сильнее других звуков

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное канадскими учеными, выявило, что звуки человеческой речи вызывают наибольший страх у диких животных Африки.

Фото: Wikipedia by Noah Grezlak svbtext is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Специалисты из Университета Западного Онтарио провели эксперимент, в ходе которого воспроизводили голоса как зверей, так и людей, чтобы изучить реакцию животных. Оказалось, что 95% из них покидают свои места обитания и убегают при звуках человеческой речи, как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журнал Current Biology.

По словам авторов исследования, даже такие могучие представители африканской фауны, как львы и слоны, испытывают страх при слышании человеческого голоса. Такую же реакцию проявляют и носороги, жирафы, леопарды, гиены и бородавочники. Животные предпочитают избегать контакта с людьми, предпочитая покидать водоемы, чтобы избежать столкновений с человеком.

"Страх перед человеком коренится глубоко и является распространенным. Существует мнение, что животные могут привыкнуть к присутствию людей, если их не преследовать. Но наши исследования показывают обратное", — отмечает биолог Майкл Клинчи.