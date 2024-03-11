Физики изучили с дронов болото в Западной Сибири, чтобы понять его влияние на изменения климата

Ученые Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН исследовали роль западносибирских болот в глобальных изменениях климата. Результаты они опубликовали в журнале Forests.
Влияние болот Западной Сибири на мировой климат значительно, потому что они занимают огромные площади. Но их вклад неоднозначен: один парниковый газ — углекислый — они поглощают, другой — метан — выделяют.
Сотрудники ИФА РАН исследовали типичное для Западной Сибири верховое, то есть питаемое осадками, болото Мухринского торфяника в Ханты-Мансийском автономном округе. Они снимали его с дрона, измеряли температуру, влажность, концентрацию метана и другие показатели.
Выяснилось, что даже в пределах одного болота эмиссия парниковых газов крайне неравномерна. Она сильно зависит от элементов микроландшафта, таких, как "рямы" — возвышенные участки, поросшие кустарниками или невысокими деревьями, "гряды" — покрытые мхом кочки, топи и "мочажины" — низменные переувлажнённые места.
Прежние оценки выбросов метана оказались ошибочными.
"Учёт болотных микроландшафтов в моделях может приводить к увеличению моделируемых эмиссий метана практически в два раза (на 100%)", — уточнил старший научный сотрудник ИФА РАН Дмитрий Чечин.
Необходимо дальнейшее картирование болот с повышением детализации для каждого типа микроландшафта, добавил он.
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