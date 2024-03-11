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Начали цвести на 22 дня раньше, чем в 1980-х годах: тенденция, обнаруженная исследователями в парке Испании, представляет опасность для функционирования экосистемы

Annals of Botany: в национальном парке Доньяна цветение растений сместилось на 22 дня

1:44
Наука

Цветение в Национальном парке Доньяна, расположенном на юго-западе Испании, стало происходить раньше под влиянием повышения температуры.

Annals of Botany: в национальном парке Доньяна цветение растений сместилось на 22 дня
Фото: flickr.com by Sandeep Pawar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи из Университета Севильи (Испания) и бразильского Университета Сан-Паулу провели комплексное исследование, используя данные за 35 лет по цветению 51 вида растений на территории парка. Они обнаружили, что пик цветения этих видов сместился примерно на 22 дня по сравнению с данными 1980-х годов. Такое значительное изменение времени цветения объясняется повышением средней температуры, причем даже минимальное повышение температуры всего на один градус Цельсия оказывает заметное влияние на флору парка.

Среди изученных видов растений было замечено, что около 80 % из них начинают цветение в более ранние сроки, а 68 % также заканчивают период цветения раньше. Наиболее значительный сдвиг произошел у розмарина (Salvia rosmarinus), который зацвел на 92 дня раньше, чем было зарегистрировано ранее. В то время как у некоторых видов увеличился период цветения, другие столкнулись с такими проблемами, как усиление конкуренции за опылителей из-за совпадения сроков цветения, сообщает Annals of Botany.

Последствия этих сдвигов выходят за рамки самих видов растений. Насекомоопыляемые растения, составляющие значительную часть флоры парка, для успешного размножения зависят от конкретных периодов цветения. Изменение времени цветения может нарушить этот хрупкий баланс, потенциально влияя не только на растения, но и на популяции насекомых, которые зависят от них в качестве пищи и среды обитания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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