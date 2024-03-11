Искусственный интеллект способен заменить даже ребенка: разработка китайских ученых способна испытывать эмоции и различать добро и зло

Oddity Central: китайские ученые создали первого в мире "ИИ-ребенка"

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые представили первого в мире "ИИ-ребенка" под названием Тонг Тонг или Маленькая девочка, который обладает поведением и способностями, сравнимыми с трех- или четырехлетним человеческим ребенком.

Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Тонг Тонг обладает уникальной способностью к самостоятельному обучению и эмоциональному вовлечению, что делает его отличным инновационным проектом в данной области. По словам его создателей, "ИИ-ребенок" способен постоянно улучшать свои навыки и знания, взаимодействуя с людьми и исследуя мир вокруг себя.

Основной особенностью Тонг Тонг является его способность различать добро и зло и выражать свое мнение в различных ситуациях. На выставке Frontiers of General Artificial Intelligence Technology в Пекине желающие имели возможность взаимодействовать с Маленькой девочкой и наблюдать за ее поведением, которое менялось в зависимости от контекста, сообщает Oddity Central.

Тонг Тонг способен не только выполнять задачи, но и ставить перед собой цели на основе своих ценностей и идеалов, что делает его значимым вкладом в развитие искусственного интеллекта. Он также может испытывать эмоции, такие как радость, гнев и печаль, и выражать их с помощью мимики, жестов и речи. Тонг Тонг способен читать и интерпретировать эмоции других людей, а также адекватно реагировать на них.