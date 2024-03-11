Проверьте свой телефон: часть российских пользователей смартфонов фирмы Huawei столкнулась с блокировкой мессенджера WhatsApp*

Часть пользователей смартфонов Huawei столкнулись с блокировкой WhatsApp*

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые владельцы телефонов Huawei столкнулись с серьезной проблемой: мессенджер WhatsApp* был заблокирован на их устройствах.

Фото: openverse.org by Alvy is licensed under CC BY 2.0.

Пользователи сообщили, что при попытке запустить модифицированную версию приложения появляется уведомление о необходимости использовать оригинальное приложение. Однако после этого доступ к WhatsApp* блокируется, что приводит к невозможности его использования.

Одна из пользовательниц рассказала Business FM, что к 8 марта ее WhatsApp* был заблокирован. В течение последних двух недель она получала уведомления о необходимости использовать официальную версию приложения, но загрузить ее было невозможно из-за ограничений магазина приложений AppGallery, который не поддерживает сервисы Google. Пользовательница также отметила, что неофициальные версии приложения периодически подвергаются блокировке, что делает их использование нестабильным и ненадежным.

В попытке решить проблему, она установила WhatsApp* через стороннее приложение для установки программ. Однако даже такой способ не помог избежать блокировки.

Возникла также проблема с переносом аккаунта WhatsApp* с одного смартфона Huawei на другой телефон этого же производителя. Это создает неудобства для пользователей, которым необходимо сохранить свою переписку и контакты при смене устройства.

*владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена.