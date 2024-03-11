Это открытие меняет наше представление о сельском хозяйстве наших предков: археологи обнаружили доказательства использования тягловых животных в эпоху неолита

Археологические исследования, проведенные специалистами из Франции и Швейцарии, принесли фундаментальные открытия, связанные с неолитическим периодом в Европе. В ходе этих раскопок были обнаружены древнейшие следы от примитивного плуга, используемого в эпоху неолита.
Ученые смогли определить возраст этих следов, установив временной интервал между 5100 и 4700 годами до нашей эры. Это указывает на то, что сила тягловых животных была использована на ранних этапах неолитизации континента, сообщает Social Sciences Communications.
Это открытие имеет огромное значение для понимания процессов неолитизации Европы. До этого момента существовали дискуссии среди ученых относительно времени и способов использования животных в сельском хозяйстве на континенте.
Доминирующая модель "революции вторичных продуктов" предполагала, что использование силы тягловых животных возникло относительно поздно в истории человечества, примерно в 4-м тысячелетии до нашей эры. Однако новые находки приводят к пересмотру этой модели.
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