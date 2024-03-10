Забудьте про волнение во время важных выступлений: ученые объяснили, каким образом антистрессовые предметы помогают человеку отвлечься

ACM Journals: антистрессовые предметы уменьшили волнение у 70% участников эксперимента

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из университета Глазго, рассмотрело влияние антистрессовых предметов на уровень тревоги.

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В рамках эксперимента добровольцы изготовили собственные "антитревожные талисманы" из различных приятных на ощупь материалов, включая глину, детские конструкторы и искусственный мех. Эти предметы были дополнены вибрацией, имитирующей ритм мурлыкания котенка.

Далее участникам эксперимента предложили выступить перед публикой с докладом как с помощью антистрессового предмета, так и без него. Почти 70% участников отметили, что использование приятного на ощупь и мягко вибрирующего предмета помогло им успокоиться перед выступлением, сообщает ACM Journals.

Российский психолог Никита Кочетков добавил к результатам исследования, что помимо вибрирующих предметов, уменьшающих тревогу, эффективны и другие небольшие предметы-амулеты, с которыми можно просто взаимодействовать, такие как игрушки, кулоны и прочие привычные мелочи.

Главное открытие заключается в том, что взаимодействие с антистрессовым предметом вызывает "смещение активности", переключая внимание человека с тревожных мыслей на сам предмет и, тем самым, способствуя уменьшению тревожности.