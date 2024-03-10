Все не так, как предполагалось ранее: ученые обнаружили доказательство неверности теории о водной среде охоты спинозавров

PLOS ONE: спинозавры, вопреки прошлым теориям, были полуводными хищниками

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, предлагает новую теорию относительно образа жизни гигантского спинозавра с парусной спиной.

Фото: Openverse by Durbed is licensed under CC BY-SA 3.0

Вопреки распространенным представлениям, возможно, этот динозавр не был "пловцом". Палеонтологи давно согласны с тем, что его основным источником питания была рыба, однако вопрос о том, как он охотился, оставался спорным.

Некоторые ученые полагали, что спинозавр преследовал добычу в мелких водах береговой зоны, тогда как другие предполагали, что он был водным хищником, способным погружаться на глубину. Новое исследование указывает на то, что этот динозавр, скорее всего, был полуводным хищником, охотившимся в прибрежных зонах.

Причиной для нового исследования послужила статья, опубликованная группой исследователей в 2022 году, которая предполагала, что структура костей спинозавра могла указывать на его склонность к погружению в глубокие воды в поисках пищи.

Новое исследование обратило внимание на воздушные мешки в костях спинозавра, которые, вероятно, могли затруднять его способность плавать. Однако из-за отсутствия образцов с сохранившимися воздушными мешками сложно утверждать, насколько эти структуры могли повлиять на плавучесть динозавра.

Несмотря на то, что новая статья не предоставляет окончательного ответа на вопрос об образе жизни спинозавра, она подчеркивает, что текущие данные склоняются к представлению о нем как о полуводном хищнике, схожем с современными цаплями в методах охоты.