Смогли обнаружить вопреки всем трудностям: возле военной базы Великобритании на Кипре вновь открыты древние гробницы

Sputnik: археологи вновь открыли гробницы возле британской военной базы на Кипре

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из археологической службы Университета Лестера приступили к масштабной работе по перемещению и повторному открытию древних объектов на Кипре.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Их усилия были сосредоточены на территории восточной суверенной базы Дхекелия, находящейся под юрисдикцией британских военных. Этот район был перспективен как потенциальная археологическая сокровищница, поскольку исторические записи указывали на наличие около 60 объектов, относящихся к античной эпохе.

Методология, использованная командой, включала в себя комплексное "пешеходное обследование" — систематический подход к изучению и документированию видимых археологических остатков. Несмотря на такие трудности, как устаревшая картография и ограниченные технологические ресурсы, команда не остановилась на достигнутом, сообщает Sputnik.

Во главе с исследователем Мэттом Бимишем самоотверженность команды принесла свои плоды: они успешно обнаружили 51 археологический объект. Среди них были три каменоломни и множество вырубленных в скалах гробниц, которые, как считается, появились еще в третьем тысячелетии до нашей эры.

Бимиш рассказал о трудностях, возникших в ходе исследования, отметив, что многие места не посещались более двух десятилетий и ранее считались "необнаружимыми". Однако благодаря упорству и использованию современных технологий спутниковой локации команда преодолела эти препятствия и сделала значительные открытия.

Повторное открытие этих объектов не только расширяет наше представление о богатом археологическом наследии Кипра, но и подчеркивает важность постоянных усилий по сохранению и изучению этих культурных ценностей для будущих поколений.