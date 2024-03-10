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Войти в творческий поток не так уж просто: эксперименты ученых показали необходимость нахождения баланса между целеустремленным оттачиванием навыков и бессознательными действиями

Neuropsychologia: творческим людям необходимо найти баланс между сознательной и бессознательной деятельностью

1:32
Наука

Стремление к творческому потоку, оптимальному психическому состоянию, связанному с повышенной продуктивностью и удовольствием, предполагает тонкое взаимодействие двух важнейших факторов: большого опыта в определенной деятельности и намеренного отказа от сознательного контроля.

Neuropsychologia: творческим людям необходимо найти баланс между сознательной и бессознательной деятельностью
Фото: Openverse by freestocks.org is licensed under CC0 1.0

Такой вывод следует из комплексного исследования, проведенного учеными Дрексельского университета на примере 32 джазовых гитаристов. Используя технологию электроэнцефалограммы (ЭЭГ), исследователи изучили нейронную динамику творческого потока во время музыкальных импровизационных сессий продолжительностью около 90 минут.

Результаты выявили четкую корреляцию между глубиной музыкального опыта музыканта и его склонностью входить в состояние творческого потока во время импровизации. В частности, люди с более обширной музыкальной подготовкой демонстрировали большую частоту и интенсивность переживаний творческого потока. Примечательно, что эти случаи потока сопровождались заметным снижением активности в верхней лобной извилине — области мозга, связанной с функциями исполнительного контроля, сообщает Neuropsychologia.

По сути, исследование подчеркивает важность баланса между оттачиванием своих навыков посредством целеустремленной практики и принятием менталитета отказа от сознательного контроля во время творческих начинаний. Применяя этот двойной подход, люди смогут раскрыть весь потенциал своих творческих способностей и испытать захватывающее ощущение легкого течения в выбранных ими занятиях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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