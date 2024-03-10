Маленькое, да удаленько: опытная стюардесса раскрыла истинное предназначение таинственных отверстий в иллюминаторах самолетов

Daily Mail: отверстия в иллюминаторах самолетов помогают выровнять давление

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Опытная стюардесса авиакомпании Cebu Pacific Airlines Хенни Лим рассказала о значении небольших отверстий в иллюминаторах самолетов. Эти отверстия играют ключевую роль в обеспечении безопасности на борту самолета.

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Во-первых, они помогают выровнять разницу давлений между салоном и внешней атмосферой, тем самым снижая нагрузку на оконные конструкции. Эта важнейшая функция способствует структурной целостности окон, гарантируя, что они смогут выдержать суровые условия полета, сообщает Daily Mail.

Кроме того, отверстия выполняют и второстепенную функцию, способствуя выходу влаги, что предотвращает образование инея или конденсата на стеклах. Этот механизм контроля влажности гарантирует пассажирам хорошую видимость, особенно в экстренных ситуациях, таких как посадка или другие критические сценарии. Позволяя сухому воздуху проходить между слоями стекла и акрила, из которых состоит окно, отверстия эффективно сохраняют прозрачность, позволяя пассажирам оценивать окружающую обстановку и помогая членам экипажа в навигации и общении в сложных условиях.