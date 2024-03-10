Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Призёр ОИ Войнова считает абсурдом "прогибаться" ради нейтрального статуса на Олимпиаде
Пышки кино России: красивые актрисы, которых лишний вес только красит
Почему опасно приучать кошку к унитазу
Новые правила использования телефонов в полёте: что изменится для пассажиров?
Обязательные весенние процедуры
Devolver Digital и Nerial анонсировали Reigns: Beyond для Nintendo Switch и PC
Сорт баклажанов "Алёнка" - с изысканным и сладковатым вкусом
Двукратный чемпион РФ Семененко за сезон заработал больше других российских фигуристов
Эксперт Путков рассказал, когда нужно менять резину на авто
Маленькое, да удаленько: опытная стюардесса раскрыла истинное предназначение таинственных отверстий в иллюминаторах самолетов

Daily Mail: отверстия в иллюминаторах самолетов помогают выровнять давление

1:09
Наука

Опытная стюардесса авиакомпании Cebu Pacific Airlines Хенни Лим рассказала о значении небольших отверстий в иллюминаторах самолетов. Эти отверстия играют ключевую роль в обеспечении безопасности на борту самолета.

Daily Mail: отверстия в иллюминаторах самолетов помогают выровнять давление
Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

Во-первых, они помогают выровнять разницу давлений между салоном и внешней атмосферой, тем самым снижая нагрузку на оконные конструкции. Эта важнейшая функция способствует структурной целостности окон, гарантируя, что они смогут выдержать суровые условия полета, сообщает Daily Mail.

Кроме того, отверстия выполняют и второстепенную функцию, способствуя выходу влаги, что предотвращает образование инея или конденсата на стеклах. Этот механизм контроля влажности гарантирует пассажирам хорошую видимость, особенно в экстренных ситуациях, таких как посадка или другие критические сценарии. Позволяя сухому воздуху проходить между слоями стекла и акрила, из которых состоит окно, отверстия эффективно сохраняют прозрачность, позволяя пассажирам оценивать окружающую обстановку и помогая членам экипажа в навигации и общении в сложных условиях.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Последние материалы
Devolver Digital и Nerial анонсировали Reigns: Beyond для Nintendo Switch и PC
Daily Mail: отверстия в иллюминаторах самолетов помогают выровнять давление
Сорт баклажанов "Алёнка" - с изысканным и сладковатым вкусом
Двукратный чемпион РФ Семененко за сезон заработал больше других российских фигуристов
Эксперт Путков рассказал, когда нужно менять резину на авто
Ида Галич намекнула на конфликт с Настей Ивлеевой: рано или поздно поведёт
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Как перевести питомца на новый корм
В ГИБДД раскрыли, через сколько часов после употребления спиртного можно управлять машиной
Nature: шмели обладают способностью к обучению и решению сложных задач
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников