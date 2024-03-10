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Мы должны переосмыслить отличие других животных от человека: шмели поразили ученых своими способностями к обучению и решению сложных задач

Nature: шмели обладают способностью к обучению и решению сложных задач

1:32
Наука

Шмель бросает вызов общепринятым представлениям об интеллекте, доказывая, что размер мозга не является единственным определяющим фактором.

Nature: шмели обладают способностью к обучению и решению сложных задач
Фото: Openverse by Fenanov is licensed under CC BY 2.0

В ходе экспериментов с коллективным интеллектом он продемонстрировал способности к решению проблем, которые ранее считались исключительными для человека. Несмотря на миниатюрный мозг, шмели вида Bombus terrestris демонстрируют способность к обучению и освоению сложных задач, опровергая устоявшиеся представления о социальном обучении. Это открытие, сделанное исследователями из Великобритании и США, подчеркивает наличие социально передаваемого поведения в сообществах животных, помимо человека.

Традиционно человеческая исключительность приписывается культурной сложности и способности учиться у других. Однако примеры культурного поведения у различных видов животных, таких как воробьи, киты и обезьяны, свидетельствуют об обратном. Даже шмели демонстрируют культурное обучение, о чем свидетельствуют недавние эксперименты, показывающие их способность учиться друг у друга, использовать инструменты и решать базовые математические задачи, сообщает Nature.

Несмотря на маленький мозг, когнитивные способности шмелей соперничают с более крупными видами, такими как шимпанзе. Это ставит под сомнение прежние предположения и подчеркивает необходимость переоценки того, что отличает человека от других видов. Вновь обретенное признание шмеля в научных кругах говорит о том, что интеллект и культурная развитость существуют у самых разных форм жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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