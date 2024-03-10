Воздух, которым вы дышите, может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера: австралийские ученые обнаружили негативное воздействие частиц магнетита

Science Direct: загрязненный воздух способствует развитию болезни Альцгеймера

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Исследование австралийских ученых показало, что частицы магнетита, присутствующие в загрязненном воздухе, могут способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO is licensed under CC BY-SA 2.0

В рамках исследования на здоровых грызунах и тех, у кого была генетическая предрасположенность к болезни, проводилось 4-месячное воздействие крошечными частицами железа, магнетита и дизельных углеводородов. Установлено, что магнетит способствует развитию характерных патологий, связанных с болезнью Альцгеймера. У грызунов, имеющих предрасположенность к этому заболеванию, наблюдалось увеличение количества амилоидных бляшек в мозге, сообщает Science Direct.

Предыдущие эксперименты также показали, что жители районов с высоким уровнем загрязнения чаще страдают от этого заболевания, причем в мозге больных обнаружено большое количество магнетита.